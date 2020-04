Volantino Unieuro è imprevedibile: le offerte sono senza rivali

Il volantino Unieuro continua indiscutibilmente a dettare legge nel mercato italiano a suon di prezzi bassi e di forti sconti a disposizione dei consumatori che vorranno collegarsi al sito ufficiale per completare i propri acquisti, quindi senza muoversi fisicamente da casa propria.

La quarantena non ferma Unieuro, nonostante sia stata costretta a chiudere tutti i negozi fisici, l’azienda sta continuando a lanciare ottime campagne promozionali ed offerte superiori alle rivali del settore. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, sono effettuabili online sul sito; la spedizione è gratuita presso il domicilio, senza limitazioni sulla spesa effettuata.

Volantino Unieuro: tante occasioni da non lasciarsi sfuggire

Il rapporto qualità/prezzo migliore di tutto il volantino Unieuro è applicato sullo Xiaomi Mi Note 10, un device dalla forma mutevole e dalle possibilità quasi immense, se considerate la richiesta finale di soli 419 euro (molto interessante l’aspetto fotografico, sebbene il processore non sia di altissimo livello).

Nelle pagine della campagna troverete anche il Samsung Galaxy S10+ in vendita a 689 euro, indubbiamente è un buonissimo smartphone ancora in grado di garantire prestazioni di alto livello, forse però sarebbe maggiormente consigliato l’acquisto del nuovo Galaxy S20, spendereste circa 200 euro in più, ma allo stesso tempo avreste tra le mani un modello completamente nuovo e con aggiornamenti garantiti per lungo tempo.

A voi la scelta, per scoprire tutte le offerte del volantino Unieuro collegatevi a questo link diretto al sito ufficiale.