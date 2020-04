Esselunga si trova davvero in uno stato di pura grazia, proprio per l’essere in grado di lanciare spettacolari soluzioni tramite le quali gli utenti possono approfittare di prodotti incredibilmente interessanti, a patto però che siano disposti a recarsi personalmente in negozio.

Il volantino Esselunga è scaduto ufficialmente l’11 aprile, ma nei punti vendita aperti nella giornata di oggi, 13 aprile, molti utenti potranno ancora approfittare degli sconti indicati, in attesa di potersi avvicinare alla nuova campagna promozionale. Gli smartphone acquistabili sono distribuiti esclusivamente in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, nell’eventualità di problemi o difetti di fabbrica, basterà recarsi in negozio per richiedere la riparazione o la sostituzione completamente gratuita.

Volantino Esselunga: quali sono i prezzi e le offerte

La campagna alla base della soluzione pensata di Esselunga vede offrire le cuffie wireless di marca SBS a 1 euro, l’utente interessato non dovrà fare altro che acquistare uno dei dispositivi contrassegnati e, giunto in cassa, provvedere ad aggiungere la suddetta cifra al valore finale dello scontrino. L’omaggio verrà consegnato immediatamente, non sarà necessario effettuare registrazioni o provvedere a presentare prove d’acquisto.

Tantissime sono le possibilità d’acquisto per gli utenti, lo smartphone più economico resta sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T, un modello di fascia incredibilmente bassa, dato il prezzo di 168 euro, ma dalle prestazioni decisamente interessanti.

Non potendovi raccontare l’intero volantino in un unico articolo, rimandiamo alle pagine complete inserite qui sotto nel dettaglio.