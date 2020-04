Di recente, il mondo sembra molto tranquillo. Niente shopping, niente feste, niente scuola, niente palestra, niente viaggi… Molte persone devono rimanere a casa per l’isolamento. Alcune persone, invece, hanno bisogno di lavorare a casa per un intero giorno, il che può essere d’aiuto per trovare un po’ di svago nella vita; altrimenti si finisce con l’annoiarsi e l’arrabbiarsi.

In questo periodo di crisi sanitaria e di isolamento, ascoltare musica può essere una buona scelta per intrattenersi. Pertanto, un buon altoparlante può risultare necessario. Oggi, vorrei raccomandarti l’altoparlante Bluetooth Tronsmart T6 Plus, che gode di un ottimo passaparola sul mercato.

Altoparlante Bluetooth Tronsmart T6 Plus, non ti sentirai mai solo quando rimani a casa

Tronsmart T6 Plus è progettato con la tecnologia brevettata SoundPulse™ che rende i bassi più profondi e la voce più distinta. I radiatori doppi passivi con due altoparlanti stereo offrono una potenza da 20 W, regalando un’esperienza audio davvero eccezionale per un prodotto così economico. Grazie alla rotella di controllo multifunzionale, puoi controllare il volume semplicemente ruotando il pulsante. L’assistente vocale offre un’esperienza di funzionamento a mani libere, per cui è possibile controllare la riproduzione musicale attraverso dei semplici comandi vocali, e tenere le tue mani impegnate in qualcos’altro.

La funzione True Wireless Stereo ti consente di collegare due altoparlanti Tronsmart T6 Plus per un suono stereo 3D per farti immergere nella musica. Il design compatto di questo altoparlante ti consente, inoltre, di risparmiare spazio e di porre il prodotto in qualsiasi angolo della tua abitazione.

Se vuoi avere un altoparlante di grande potenza con dimensioni salva-spazio, dunque, ti consiglio vivamente Tronsmart T6 Plus. Inoltre, l’altoparlante è in offerta su Amazon e costa solo €52,79.