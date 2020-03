Non puoi uscire per fare shopping? Sei annoiato a casa? Dovresti ascoltare della musica per rilassarti. Un paio di auricolari di qualità o una cassa sarebbe l’opzione migliore. Ma soprattutto, è importante che il prezzo sia conveniente. La buona notizia è che Tronsmart offre degli sconti super per la promozione AliExpress 28.3! Tra le offerte, gli auricolari con chip Qualcomm® True Wireless e potenti altoparlanti con tecnologia SoundPulse! Le offerte prevedono fino al 70% di sconto. Vediamo nel dettaglio che cosa viene offerto.

Auricolari Onyx Ace Tronsmart con Chip Qualcomm® True Wireless

Le Onyx Ace Tronsmart utilizzano un chip Qualcomm®, il migliore sul mercato che garantisce la migliore qualità audio con una connessione più stabile e veloce. Supportano il formato aptX™, la tecnologia di compressione audio più avanzata fino ad ora. Per assicurare una migliore esperienza di ascolto, le Onyx Ace hanno un altoparlante da 13mm migliore di quello delle AirPods Apple da 10mm.

Con cVc 8.0 e tecnologia di riduzione del rumore DSP, le Onyx Ace Tronsmart forniscono non solo un’esperienza voce più chiara, ma anche un audio più pulito. Grazie al chip Qualcomm® chip, le Onyx Ace Tronsmart hanno una latenza inferiore e un minore consumo della batteria rispetto ad altri dispositivi normali. Il tempo di riproduzione di 24 ore ti permette di goderti una giornata piena di musica.

Come le AirPods Apple, le Onyx Ace Tronsmart hanno un design semi-in-ear con controlli touch che ti permettono di indossarle in modo più confortevole. Le Onyx Ace Tronsmart supportano l’abbinamento mono. Puoi semplicemente indossare una cuffietta per ascoltare la musica in formato mono o indossarle entrambe per attivare il formato stero senza ulteriori operazioni.

Grazie al design ultra confortevole e le funzionalità eccezionali presentate sopra, le Onyx Ace Tronsmart sono senza dubbio la migliore alternativa alle AirPods Apple e costano solo il 17% del loro prezzo! Ma soprattutto, durante la promozione del 10° anniversario di AliExpress 28.3 (marzo 27-31), puoi acquistarle per soli 26,99USD dopo aver utilizzato il codice: SAVEACE. Acquista le tue Onyx Ace Tronsmart ora.

Auricolari Spunky Beat Tronsmart aptXTM True Wireless

Da quando sono state presentate alla fine di settembre 2019, le Spunky Beat Tronsmart hanno ricevuto recensioni estremamente positive da tutto il mondo per le loro prestazioni elevate. Si trovano anche sul sito Qualcomm® aptX™.

Grazie al chip Qualcomm più recente, le Spunky Beat hanno connettività più stabile, trasmissione più veloce e minore latenza, in modo da poter ottenere un’esperienza di ascolto più fluida. Il formato Qualcomm aptX™ utilizzato nelle Spunky Beat permette di ottenere una qualità audio simile ai CD. Inoltre, gli altoparlanti personalizzati rivestiti in grafene producono un audio dettagliato e dei bassi profondi.

Grazie alle tecnologie integrate DSP Qualcomm® DSP e cVc™ 8.0, le Spunky Beat offrono una funzione di riduzione del rumore e un audio in streaming più ricco. Inoltre, queste cuffiette Qualcomm True Wireless costano solo 23,99$ con il codice: 1USDBEAT. Acquista le tue Spunky Beat adesso.

Cassa T6 Plus Tronsmart con Tecnologia SoundPulse™

Equipaggiata con tecnologia brevettata SoundPulse™, la T6 Plus Tronsmart è in grado di emettere fino a 40W di potenza per un dispositivo dalle dimensioni compatte e portatili. Grazie alle tre modalità di equalizzazione, puoi ascoltare qualsiasi genere di musica tu voglia. La funzione di abbinamento Stereo True Wireless ti permette di abbinare due casse insieme e di ottenere il doppio della potenza. Puoi regolare il volume accuratamente tramite la rotella meccanica.

Grazie alla certificazione di impermeabilità IPX6, la T6 Plus Tronsmart è una cassa perfetta per essere portata ovunque. Consiglio assolutamente di acquistarla ora perché puoi usufruire di uno sconto super conveniente del 43% in meno. Questo significa che puoi ottenere questa cassa fantastica al prezzo di 48,99USD dopo aver utilizzato il codice: PLUS4USD. Acquista ora durante la promozione AliExpress 28.3!