Il social network Instagram ultimamente ha deciso di puntare molto sulla propria versione web e attualmente sta lavorando per rendere questa esperienza da browser desktop, molto simile alla classica da applicazione mobile.

In seguito al rilascio per tutti dei messaggi Direct sul sito web, ora è toccato alle dirette, che saranno appunto visibili anche tramite browser. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità.

Instagram: dirette visibili anche da browser desktop

Nelle ultime ore sono rimbalzate in rete moltissime indiscrezioni che riguardano le dirette Instagram, ora visualizzabili anche da browser web. Ovviamente il vantaggio è quello di godere di un display sicuramente più grande di quello dello smartphone. In più, proprio grazie al maggior spazio a disposizione, il flusso dei commenti a corredo della diretta è stato posto a fianco del video, in modo da non oscurare i partecipanti.

Per il momento, la versione web consente di sintonizzarsi solamente alle dirette altrui e non di crearne di nuove o partecipare direttamente ad altre. D’altra parte Instagram rimane un servizio creato e pensato per smartphone, dunque ha perfettamente senso questa limitazione. Voi vi eravate accorti di questa novità? se no, correte sul vostro account Instagram browser e vedetela con i vostri occhi.

Nelle ultime settimane questo ed altri social network sono diventati di vitale importanza per gli utenti rinchiusi forzatamente in casa. Moltissimi influencer hanno cercato di sensibilizzare i propri fan sull’importanza dello stare a casa, per evitare qualsiasi tipo di contatto con altre persone, non dello stesso nostro nucleo familiare.