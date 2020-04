Il social network Instagram ha finalmente lanciato i DM anche nella propria versione web. Nel mese di gennaio 2020 i DM erano in fase di test, ora dopo mesi hanno fatto la loro prima comparsa.

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che hanno visto spuntare la famosissima icona dei messaggi in tutte le versioni web. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram: i Direct Message sono finalmente sbarcati anche nella versione web

Finalmente ora abbiamo tutti la possibilità di scambiare messaggi tramite browser web, alcuni utenti ci hanno segnalato che lo possono fare già dal mese di febbraio 2020. Questa notizia, nonostante siano ancora poche le segnalazioni di utenti che hanno i DM disponibili anche sul web, ci rende fiduciosi nel dire che oramai i Direct Message dovrebbero essere disponibili per tutti.

Sono arrivati proprio nel momento in cui la maggior parte di utenti sta lavorando al PC, momento in cui potrete scambiare messaggi su Instagram web, in modo da non distrarvi nel prendere in mano il vostro smartphone. Tra di voi ci sarà ancora qualche “sfortunato” utente che non ha ancora ricevuto questa funzione ma sicuramente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane al massimo, sarà disponibile per tutti.

Nelle ultime ore la piattaforma ha annunciato a tutti i propri utenti, tramite un tweet, la possibilità di ricevere ed inviare messaggi diretti da desktop. Secondo The Verge, la funzione in questione è stata ufficialmente rilasciata lo scorso 10 aprile 2020 alle ore 16.00 italiane. Non vi resta che visitare la pagina ufficiale della piattaforma desktop e scoprire se l’icona è stata inserita.