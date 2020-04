MediaWorld cerca di ricordare al pubblico italiano che forse è il momento giusto per acquistare un nuovo prodotto tecnologico, sul sito ufficiale ha lanciato una lunghissima serie di offerte e di prezzi bassi di cui approfittare subito, completando le compravendite direttamente dal divano di casa propria.

Le scadenze delle soluzioni che andremo a raccontarvi sono differenti, ciò che le accomuna è sicuramente la possibilità di effettuare l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, richiedendo in primis la spedizione gratuita presso il domicilio. In secondo luogo, gli interessati, a patto che spendano almeno 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione a Tasso Zero dell’intero ammontare da versare all’azienda.

MediaWorld: volantino tra i migliori di sempre

Il volantino principale di tutta la campagna promozionale riguarda la possibilità di approfittare di tanti sconti suddivisi sulle varie categorie merceologiche di cui potreste avere bisogno nel corso della giornata. Ad esempio, appena svegli troverete le offerte per la prima colazione (macchine per il caffè, spremiagrumi, estrattori di succo e similari); poi passerete al benessere personale (con rasoi e depilatori), per arrivare ai dispositivi da utilizzare per lo smart working.

In parallelo sono disponibile svariate soluzioni sempre d’alto livello, come i Sony Days, gli LG Days o lo speciale Asciugatrici con sconti fino al 50%. Naturalmente le possibilità di scelta sono tantissime, scopritele nel dettaglio sul sito ufficiale di MediaWorld, ricordandovi tutte le limitazioni indicate in precedenza.