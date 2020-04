Nuove offerte fanno capolino all’interno del volantino Unieuro attivo solamente sul sito ufficiale, non nei punti vendita sparsi per il territorio, a causa della chiusura a tempo indeterminato per la quarantena obbligatoria che sta costringendo a casa milioni di consumatori in Italia.

Tutti gli acquisti, come è lecito immaginarsi, sono effettuabili solamente online, sfruttando anche la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito, senza dover necessariamente pagare le spese di spedizione o vedersi limitare il tutto da una cifra minima di spesa.

Volantino Unieuro: ecco l’occasione che stavamo aspettando

Tantissimi sono i prodotti tra cui è possibile scegliere per risparmiare, in primis l’ottimo Xiaomi Mi Note 10 in vendita a 419 euro, uno smartphone di fascia alta disponibile con una pentacamera da oltre 108 megapixel, in grado comunque di garantire buonissime prestazioni.

Le alternative incluse all’interno del volantino Unieuro restano poi terminali appartenenti alla fascia medio-bassa, ecco quindi arrivare i vari Asus ZenFone Max Pro M1, Galaxy A30, Huawei P30 Lite, Motorola One Zoom o il leggermente migliore Galaxy S10e.

Per gli interessati al mondo Samsung Galaxy, segnaliamo la possibilità di acquisto del Galaxy S10+ a 689 euro, ma in questo caso va ricordato ad ogni modo che sul mercato sono già disponibili i nuovi Galaxy S20, la spesa sarà superiore e forse ne vale davvero la pena. Per maggiori informazioni aprite il sito ufficiale a questo link.