Con le restrizioni attuate dal nostro Governo, in questo periodo siamo tenuti a rimanere dentro caso e per passare il tempo ricorriamo all’uso di app di videochiamate. Questi servizi consentono agli utenti di rimanere collegati ad esempio con colleghi di lavoro, docenti ma anche famigliari e amici.

Chi lavora e chi studia con la modalità ‘smartworking’ sono ormai diventate indispensabili le applicazioni di videochiamate. Ogni servizio disponibile si differenza per via dell’utilizzo che ci si vuole fare. In questo tempo di ‘isolamento sociale’, tali applicazioni risultano essere uno dei rimedi più efficaci anche per quelle persone soffrono di solitudine.

WhatsApp, Skype, Messenger, Zoom e FaceTime: la lista è ampia

Andiamo a vedere di seguito quali sono le applicazioni più usate in questo momento dai clienti per le videochiamate di gruppo: