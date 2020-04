Probabilmente usi l’app di YouTube per guardare tutti i tuoi video preferiti. Per chiunque stia utilizzando la versione web di YouTube con un Chromebook, un iPad o un PC abilitato al tocco, sarete lieti di sapere che il sito finalmente si adatta meglio allo schermo.

Le modifiche abbracciano diversi tipi di interazioni e includono pulsanti più grandi, un paio di nuovi gesti, alcune nuove opzioni, tutte volte a rendere YouTube più accessibile con il touchscreen. Innanzitutto, noterai che qualsiasi miniatura nella schermata iniziale, durante la ricerca, sostanzialmente sempre, adesso include un pulsante per il menu. Questi pulsanti venivano visualizzati diversamente, prima di quest’ultimo aggiornamento. Ciò significa che richiedevano il mouse o il trackpad. Ora puoi aggiungere facilmente il video in coda, nella sezione Guarda più tardi, a qualsiasi playlist. Nel frattempo potrai intraprendere altre azioni disponibili a seconda dei casi.

YouTube: finalmente aggiornata la versione web per iPad e Chromebook

Un altro miglioramento riguarda il lettore video, che ora presenta pulsanti più grandi per la riproduzione e il controllo. Ci sono anche nuovi gesti per passare allo schermo intero (scorri verso l’alto) o al miniplayer (scorri verso il basso), ma non funzionano ancora per tutti. Forse sono disponibili solo su iPad o è possibile che non siano ancora stati distribuiti a tutti gli utenti.

Un’altra aggiunta è la nuova opzione Sposta in alto/in basso quando si riordina le playlist. Non è più necessario trascinare, attendere e rilasciare per organizzare rapidamente alcuni video. E infine, il sito Web ora separa la tua cronologia, in modo da poter vedere quali video hai guardato in un determinato momento. Tutte queste modifiche dovrebbero rendere il sito Web di YouTube più accessibile a chiunque lo utilizzi su un dispositivo che non sia lo smartphone. Lanciato a marzo, ora dovrebbero essere disponibili per tutti.