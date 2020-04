Grazie alla sua cerniera ultra-flessibile, può essere utilizzato tanto come notebook, quanto come tablet. E’ super sottile, pesa pochi grammi, è dotato di un ampio schermo AMOLED touch-screen con risoluzione 4K, supporta lo sblocco con impronta digitale e dispone della fantastica S-Pen, grazie alla quale prendere appunti, scrivere note, disegnare o scarabocchiare qua e là con facilità. E’ il nuovo Galaxy Chromebook di Samsung, dotato di sistema operativo Google ChromeOS.

Samsung Galaxy Chromebook misura 30 cm x 20,32 cm x 0,99 cm e pesa poco più di un chilo (1,03 KG, per l’esattezza), per cui può essere facilmente e comodamente trasportato con sé in borsa o in uno zaino. Il dispositivo implementa uno schermo AMOLED da 13,3 pollici sul quale è possibile scrivere e disegnare in modo agevole, grazie al pennino integrato.

Samsung Galaxy Chromebook, altre caratteristiche e prezzi

Samsung Galaxy Chromebook offre prestazioni eccellenti. Il notebook, infatti, è alimentato da un processore Intel Core di decima generazione, l’Intel Core i5-10210U Comet Lake, accompagnato da una scheda grafica Intel UHD 630 ed aiutato da 8 GB di RAM (LPDDR3-2133) e da un SSD da 256 GB (NVMe). E’ presente il lettore per le impronte digitali, per cui è possibile sbloccare il dispositivo ed accedere a tutte le informazioni ed i dati qui contenuti con un semplice tocco, ed un ingresso per schede UFS e microSDXC.

Per quanto riguarda la connettività, presente il Bluetooth ed il WiFi 802.11ax, che consente di raggiungere velocità teoriche massime di 2402 Mbps. La batteria da 47,9 Wh, inoltre, dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 8 ore e 20 minuti. Samsung Galaxy Chromebook è disponibile, al momento, per il solo mercato USA nelle colorazioni rosso e grigio, ad un prezzo di 999 dollari.

Ne approfittiamo per ricordare che Samsung ha lanciato una nuova promozione che prevede un rimborso fino a duecento euro per l’acquisto di un dispositivo Samsung. Rimandiamo all’articolo dedicato per chi fosse interessato.