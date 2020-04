Trony presenta una campagna promozionale davvero degna di nota, anche se purtroppo risultante limitata ad una ristretta cerchia di regioni del nostro paese, ecco finalmente arrivare il Raddoppio dello sconto IVA, tutti gli utenti potranno acquistare ciò che vogliono e godere esattamente degli stessi punti percentuale di sconto.

La soluzione che andremo a raccontarvi nell’articolo, è importante ricordarlo, non è disponibile ovunque sul territorio, ma risulta essere limitata solamente nei negozi delle regioni seguenti: Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche e Umbria, con l’aggiunta della Repubblica di San Marino. Gli acquisti, inoltre, non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici.

Trony: questo volantino è davvero incantevole

Gli sconti inclusi all’interno del volantino Trony vedono proporre all’utente finale il cosiddetto Raddoppio dell’IVA, senza andare a distorcere quella che è la solita campagna promozionale “Sconto IVA”. Come sempre accade in occasioni di questo tipo, è bene ricordare che a conti fatti parleremo di uno scorporo dell’IVA, non tanto di una riduzione pari al 22% del valore effettivo del prodotto.

Di conseguenza, se di base l’utente gode di uno sconto pari al 18,03% del listino, quanto parliamo di singolo sconto IVA; nel nostro caso, lo scorporo verrà applicato sul 44% dell’IVA, corrispondente esattamente al 32,80% del valore finale del prodotto di cui è stato scelto l’acquisto.

Per scoprire e conoscere da vicino la campagna, ad ogni modo, aprite le pagine che trovate poco sotto.