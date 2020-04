La serie televisiva italiana Suburra debutta qualche anno fa su Netflix e continua ad essere attesa da tantissimi spettatori perché all’appello manca ancora la terza stagione. Queste nuove puntate non sono ancora uscite e non ci sono informazioni ufficiali riguardo la data di lancio.

Suburra 3: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

Aureliano, Spadino, Samurai e tutti gli altri personaggi di Suburra potrebbero arrivare molto presto sulla piattaforma di streaming online anche se ancora non si conosce la data di lancio ufficiale. A rispondere alle innumerevoli domande dei fan è Alessandro Borghi che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Aureliano.

La sua risposta arriva direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram tramite un video con il quale dichiara ai suoi followers: Io non so quando uscirà la terza stagione di Suburra. Non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo so Giacomino e non lo sa la produzione. Non lo sa Netflix. Non lo sa neanche quello che fa tutti i palinsesti del pianeta. Quindi per favore smettere di chiedercelo, buona quarantena. Ciao”. Qualora il messaggio non venisse colto da tutti, lo ha anche scritto nella didascalia del video: “Visto che nel video potrebbe non essere chiaro. Io non so quando esce Suburra 3. Vi voglio molto bene.”

Purtroppo la piattaforma di streaming online, Netflix, non ha comunicato nulla in merito neanche in queste ultime ore. Gli utenti che usufruiscono del suo servizio sostenendo un abbonamento mensile non vedono l’ora di scoprire il finale di questa terza e ultima stagione. Gli spettatori dovranno, dunque, ancora aspettare e sperare nel ricevere ulteriori comunicazioni in merito alle prossime puntate, quando usciranno e cosa dovranno aspettarsi.