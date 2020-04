Samsung si prepara a rilasciare i primi smartphone del 2020 dopo aver presentato la serie Galaxy S20. Nonostante le novità, le serie Galaxy S10 e Note 10 dell’anno scorso non vengono dimenticate e stanno per ricevere un importante update.

Il Galaxy S10e, S10 e S10 +, insieme al Galaxy Note 10 e Note 10+, riceveranno il software One UI 2.1 di Samsung e le sue numerose nuove funzionalità. L’aggiornamento è stato già implementato in alcuni paesi da un po ‘di tempo ed oggi l’update è stato rilasciato in maniera globale.

Samsung è pronta a rilasciare il nuovo update di OneUI 2.0

I telefoni di tutto il mondo dovrebbero ricevere notifiche per un aggiornamento in sospeso in questo momento e il tuo potrebbe essere uno di questi. La versione del software dell’aggiornamento è G97xFXXU4CTC9 per tsmartphone Galaxy S10 e N97xFXXS2BTA7 per dispositivi Note 10. Per verificare manualmente se c’è un aggiornamento in attesa, vai su Impostazioni, quindi Aggiornamento software.

Tra le nuove funzionalità troviamo la condivisione rapida; è simile all’AirDrop di Apple e consente agli utenti di inviare e ricevere rapidamente file da e verso altri dispositivi Galaxy nelle vicinanze. Music Share, invece, ti consente di condividere l’altoparlante Bluetooth con un amico, dando loro la possibilità di riprodurre musica dal proprio telefono senza dover accoppiarsi con l’altoparlante stesso.

Ci saranno anche nuove opzioni per la fotocamera, tra cui Single Take e la modalità Pro. Inoltre, l’update includerà piccoli miglioramenti al sistema, inclusa l’app Galleria che ora raggrupperà immagini simili. Fateci sapere se avete ricevuto l’aggiornamento sui vostri device Samsung.