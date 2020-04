MediaWorld riesce a sfuggire al fortissimo pressing portato avanti da Unieuro e dalle rivali del settore, arrivando a lanciare una campagna promozionale ricchissima di occasioni da non perdere, proprio per cercare di spendere il meno possibile sul più vario quantitativo di categorie merceologiche.

La Pasqua si avvicina e, nel caso in cui vogliate fare un piccolo regalo ai vostri cari, il volantino MediaWorld riesce a proporre offerte comunque in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, dovranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale; non preoccupatevi però, la consegna avverrà presso il vostro domicilio a titolo completamente gratuito senza limiti di spesa, inoltre potrete anche richiedere la rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento senza interessi direttamente dal conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: tantissimi sconti per tutti

La campagna promozionale principe del volantino MediaWorld è sicuramente rappresentata dai cosiddetti Samsung Days, solamente oggi, 8 aprile 2020, tutti gli utenti che spenderanno almeno 799 euro nell’acquisto di uno o più dispositivi del brand, avranno la possibilità di godere di uno sconto ulteriore del 10% applicato direttamente nel carrello.

Fino al 12 aprile è inoltre la Backup Week, una settimana speciale tramite la quale l’utente potrà acquistare tanti hard disk esterne o chiavette USB a prezzi decisamente scontati.

Naturalmente le offerte del volantino MediaWorld non terminano assolutamente qui, scoprite quali sono le migliori in circolazione aprendo il link al sito ufficiale dell’azienda.