Euronics, per mano del socio Butali in Italia, ha recentemente lanciato un’ottima campagna promozionale chiamata Fuoritutto, tramite la quale gli utenti avranno la possibilità di mettere le mani su grandissimi prodotti al giusto prezzo di vendita.

Per coloro che decideranno di acquistare, ricordiamo essere disponibile anche il cosiddetto Tasso Zero, ovvero l’occasione perfetta per richiedere la rateizzazione in 22 rate dell’intera cifra da versare all’azienda, ed inizio di pagamento a partire dalla mensilità di Giugno 2020. Per approfittare di questa possibilità, ricordiamo essere necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità.

Euronics: le offerte sono invidiabili

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, a partire proprio dallo Huawei P40 Lite a 299 euro (con in regalo le Huawei FreeBuds 3 del valore di oltre 130 euro), passando anche per Huawei P30 Pro a 649 euro, Huawei P30 a 479 euro, P30 Lite a 299 euro, Y6s a 149 euro, Y5 2019 a 109 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Apple iphone 11 Pro a 1119 euro, Apple iPhone 11 a 769 euro o gli ultimi Samsung Galaxy (quali sono S20, S20+ e S20 Ultra).

Naturalmente le offerte del volantino Euronics non terminano qui, gli utenti riescono e possono mettere le mani anche su prezzi bassissimi su svariate categorie merceologiche, come elettrodomestici, televisori, notebook e similari. Per maggiori informazioni e per conoscere da vicino i prezzi più bassi in assoluto, scorrete le pagine inserite qui sotto.