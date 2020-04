Iliad ha una sorpresa per tutti e ben 2 offerte sul sito fino a 40GB

Paragonando Iliad alle altre aziende emergono alcune differenze, ma marginali rispetto a quanto si aspettava il pubblico prima dell’arrivo di questo gestore. Ora come ora infatti parliamo di una realtà che si afferma al quarto posto in classifica, direttamente dietro i mostri sacri della telefonia che il pubblico ha imparato a conoscere in questi ultimi anni.

Iliad dimostra man mano di riuscire a dare sempre di più, e il merito è ovviamente delle grandi offerte mostrate fino ad oggi. Questo gestore differisce dagli altri, come detto poche righe fa, solo per via di una peculiarità: fissare i prezzi per sempre. Questo è stato un vero e proprio punto di forza che si è dimostrato in seguito un selling point a tutti gli effetti. Le offerte vengono vendute con molta semplicità proprio grazie ai contenuti e ai prezzi.

Iliad, tutti gli utenti possono contare su una caratteristica in più e su due offerte da sottoscrivere direttamente dal sito

Se prima del suo arrivo nessuno avrebbe scommesso un centesimo su Iliad, ad oggi la situazione è diversa. Ci sono oltre 5 milioni di utenti a far parte del mondo di questo nuovo provider, il quale non è intenzionato a fermarsi. Proprio ultimamente una grande novità è arrivata in maniera ufficiale: i giga in roaming sono stati aumentati, passando da 2 a 4. Gli utenti dunque potranno avere più connessione in giro per l’unione europea.

Inoltre sul sito ufficiale potete trovare le due promo migliori, ovvero la Giga 40 e la Giga 50. Entrambe le promo anno minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma rispettivamente con 40 e 50 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono di 6,99 e 7,99 € al mese per sempre.