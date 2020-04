Iliad: battuta la concorrenza con la Giga 50 e con la promo da 4 euro

Corsa a sé negli ultimi tempi è quella che si potrebbe definire la strada percorsa da Iliad, gestore che avanza spaventosamente da ormai due anni. Può esser così definito il percorso di questo gestore, visto che non si è preoccupato di nessun altro concorrente viste le sue promo ottime, oltre alla grande risposta del pubblico.

Nessuno credeva fosse possibile, eppure in pochi mesi Iliad aveva già raggiunto ottimi numeri. Ad oggi, periodo in cui il gestore non sta facendo altro che consacrarsi, sono stati raggiunti i 5.5 milioni di utenti attivi e questo dimostrerebbe già tutto. Il provider proveniente dalla Francia è riuscito infatti ad intromettersi alla grande tra i big della telefonia, guadagnandosi il quarto posto in classifica. Inoltre le sue promo risultano ancora tra le più valutate in assoluto.

Iliad: la Giga 50 è ancora disponibile ma sul sito potete trovare anche la solita Solo Voce a 4,99 euro al mese

Quando si parla di Iliad tutti finiscono per nominare la sua promo migliore, la Giga 50. Questa soluzione è stata motivo di perdita per tanti provider, il quali infatti ora provano a recuperare pubblico.

Battere la Giga 50 però resta complicato visto che al suo interno sono inclusi 50 giga in 4G per navigare sul web, minuti ed SMS senza limiti ed un prezzo di soli 7,99 euro al mese. Iliad però ha disponibile anche la solita promo dedicata a coloro che non navigano sul web. Stiamo parlando della Solo Voce. Questa promo include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti per soli 4,99 euro.