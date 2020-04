L’attuale crisi sanitaria divampata a seguito della capillare diffusione del COVID-19, ha spinto numerose persone a munirsi di dispositivi di protezione individuale, tra cui, in primo luogo, le mascherine protettive per naso e bocca. Questi, infatti, sarebbero i punti di contatto preferenziali attraverso cui il virus riuscirebbe a diffondersi e, se adottata in aggiunta ad altre misure di igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, l’uso della mascherina può risultare uno strumento efficace nella prevenzione del rischio e di contenimento del contagio.

Se, tuttavia, riuscire a reperire delle mascherine in farmacia è diventato piuttosto difficile, Internet ed i principali e-commerce vengono in nostro soccorso, offrendoci la possibilità di acquistare Online il prodotto per poi riceverlo direttamente a casa. In questo articolo, segnaliamo alcune delle migliori offerte disponibili su eBay e che permettono di acquistare un lotto di mascherine ad un prezzo speciale.

Mascherine monouso KN-95

L’offerta include dieci mascherine monouso KN-95. Realizzate in materiale di alta qualità, queste mascherine includono uno strato idrofilo interno, uno strato filtrante ed uno strato idrofobo. Coprono bocca e naso, proteggendo al tempo stesso dalle particelle sospese nell’aria e dall’inquinamento, e risultano essere comode da indossare. Il lotto da dieci mascherine KN-95 è in offerta su eBay al prezzo di 21,79 euro.

Mascherina non-woven (tessuto non tessuto) per bambini

Questa offerta include cinquanta mascherine monouso non-woven per bambini fino ad un’età di dodici anni. Realizzato in tessuto non-tessuto resistente all’umidità, morbido e non irritante, queste mascherine sono dotate di uno strato filtrante ad alta efficienza, e possono essere indossate per proteggersi dalla diffusione del virus in stagione influenzale, dalla polvere, dal gas di scarico delle automobili e dal polline, per prevenire reazioni allergiche. Il lotto di cinquanta mascherine non-woven è in offerta su eBay al prezzo di 40,97 euro.

Mascherine non-woven a tre strati per adulti

Presenti sia in lotto da cinquanta pezzi che in lotto da sessanta, queste mascherine monouso sono state realizzate in tessuto non-tessuto di alta qualità e presentano un design a tre strati, per una protezione efficace contro polvere, polline, gas di scarico, ecc. Le mascherine sono morbide e comode da indossare, grazie alle clip nasali regolabili, che permettono di adattare la mascherina a diverse forme e dimensioni del viso. Il lotto con cinquanta mascherine non-woven a tre strati è in offerta su eBay al prezzo di 21 euro, mentre il lotto con sessanta mascherine è in offerta al prezzo di 29,79 euro.