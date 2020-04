Oramai esistono moltissime piattaforme streaming su cui passare il tempo durante la quarantena forzata per evitare la diffusione del Coronavirus. A quasi un mese dall’inizio dell’isolamento mondiale, le attività da svolgere stanno sempre più diminuendo. Fortunatamente però restano con noi per tutta la durata, le piattaforme come . Ecco dunque una lunga lista delle serie TV più amate e in voga.

Serie TV: cosa offrono Disney+, Amazon, Infinity, Netflix e Sky

Ad aprile sono di ritorno molte serie tv. Vediamo quali:

DISNEY+

Tra le novità di aprile 2020 ci sono anche in nuovi episodi di: “The Mandelorian”, “High School Musical – The Musical – La serie”, “The Clone Wars” ed “Elena diventerò presidente”.

Per i nostalgici invece, vi aspettano le più in voga negli anni giovanili! Tra queste vediamo: “I simpson“, “Zack e Cody al Grand Hotel“, “Jessie“, “Raven“, “I maghi di Waverly“, “Hannah Montana”. Delle altre novità invece restano da elencare “Il mondo secondo Jeff Goldblum“ (un documentario in cui Jeff esplora il mondo di videogiochi, cosmetici, gelati e scarpe da ginnastica) e “The imagineering story” (che ci parla della nascita dei parchi tematici Disney e delle loro attrazioni).

AMAZON

La piattaforma offre una vasta scelta. Dunque ne riporteremo una piccola parte. Da vedere assolutamente vi sono “Carnival Row” , “Good Omens”, “Undone”, “La fantastica signora Maisel”, “Modern Love”, “The Man in the High Castle”, “Crisis in Six Scenes”, “Fleabag”, “Future Man”, “The Terror” e “Forever”.

SKY

Sky offre “Westworld”, “Zero Zero Zero”, “The Outsider” e “Yellowstone” e “The New Pope“.

INFINITY

Tra le più viste ci sono “Arrow“, “22-11-63“, “Batwoman“, “Mom“, “All American“, “American world“, “Supernatural“, “Bob hearts Abishola“, “Chicago Fires“, “Legacies“, “Prodigal son“, “The Vampire Diaries“.

NETFLIX

La celebre piattaforma streaming invece ha in serbo serie come “Riverdale“, “Suburra“, “Gomorra” e “La casa di carta“, “Good Girls“, “Elite“, “Vickings“, “Brews Brothers“, “Lucifer“, “Stranger things“, “Fauda” e “After life“.