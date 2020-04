OPPO potrebbe lanciare presto due nuovi smartphone della gamma A, pensati per il mercato di fascia media. Gli smartphone in questione sarebbero OPPO A92 e OPPO A52, entrambi apparsi nelle scorse ore su Google Play Console, in cui sono emerse anche quelle che sembrano essere le caratteristiche chiave dei nuovi smartphone.

A dire il vero, OPPO A92 è stato già certificato a Singapore ed in Indonesia, infatti si presume che questo smartphone possa essere lanciato a breve in questi mercati. Si tratta, per chi non lo sapesse, del successore di OPPO A91 dello scorso anno, smartphone di fascia media dotato di SoC MediaTek Helio P70, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

OPPO A92 e OPPO A52, tutto quello che sappiamo

Stando a quanto emerso in Rete, pare proprio che sia OPPO A92 che OPPO A52 siano alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 665 con processore octa-core (4x Qualcomm Kyro 260, 2016 Mhz + 4x Qualcomm Kyro 260, 1804 Mhz) e GPU Adreno 610. Entrambi gli smartphone dovrebbero poi implementare uno schermo con risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel), del quale, però, non se ne conoscono ancora le dimensioni.

A bordo di entrambi i dispositivi, poi, dovrebbe esserci la nuova ColorOS 7 di OPPO, basata su Android 10. A cambiare, molto probabilmente sarà la RAM disponibile: si pensa, infatti, che OPPO A92 possa essere dotato di 8 GB di RAM, mentre OPPO A52, suo fratello minore, fino ad un massimo di 6 GB.

Al momento, questo è tutto ciò che sappiamo sui nuovi smartphone. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli e capire se la disponibilità verrà estesa anche al mercato italiano.