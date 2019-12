Come svelato da un poster pubblicato online qualche giorno fa, l’azienda cinese Oppo ha portato in veste ufficiale sul mercato due nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato, cioè i nuovi Oppo A91 e Oppo A8. Analizziamo brevemente le caratteristiche principali dei due dispositivi.

Oppo presenta due nuovi smartphone medi di gamma

Entrambi i nuovi smartphone della famiglia Oppo A hanno un design molto simile. Sul fronte, infatti, sia Oppo A91 e Oppo A8 sono caratterizzati da ampi display con un notch a goccia centrale. Nello specifico, sul primo modello abbiamo un pannello AMOLED da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+, mentre sul secondo abbiamo un pannello IPS da 6.5 pollici in risoluzione HD+.

Anche posteriormente i due dispositivi sono molto simili, in quanto troviamo i sensori fotografici posti verticalmente sulla scocca. Come differenza, però, a bordo del primo troviamo una quad camera posteriore da 48+8+2+2 megapixel, mentre il secondo dispone di una tripla fotocamera da 12+2+2 megapixel.

In ambito prestazionale, entrambi gli smartphone sono alimentati da un processore MediaTek. Oppo A91 ha a bordo il SoC MediaTek Helio P70 accoppiato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Oppo A8, dal canto suo, ha a bordo il SoC MediaTek Helio P35 accoppiato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria, infine, è da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida sul primo e da 4230 mAh sul secondo (senza però supporto alla ricarica rapida).

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone targati Oppo saranno disponibili all’acquisto per il mercato cinese in diverse colorazioni a partire dal prossimo 26 dicembre. I prezzi saranno di circa 260€ per l’A91 e di circa 155€ per l’A8.