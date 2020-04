Esselunga riesce ad avere la meglio sulle offerte di Unieuro arrivando proprio a lanciare una lunghissima serie di sconti tra cui sarà possibile scegliere, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale del prodotto effettivamente acquistato.

Il volantino che andremo a discutere all’interno del nostro articolo, è importante ricordarlo, sarà disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale; è bene sottolineare, ad ogni modo, che gli acquisti non saranno effettuabili direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Volantino Esselunga: tutte le offerte del momento

Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno un’occasione quasi unica nel suo genere, mettere le mani sulle cuffiette wireless SBS al costo di solo 1 euro. Per raggiungere l’obiettivo prefissato non sono necessarie operazioni particolari, basterà infatti acquistare uno dei dispositivi contrassegnati e, una volta giunti in cassa, aggiungere il necessario allo scontrino (la consegna sarà pressoché immediata).

I prodotti che permetteranno di raggiungere il quasi omaggio sono davvero moltissimi, a partire dal super low cost Xiaomi Redmi Note 8T, uno smartphone da soli 168 euro in vendita in versione no brand con garanzia di 24 mesi. Salendo leggermente nella qualità generale, eccoci arrivare allo Huawei P30 Lite New Edition, un modello di ultima generazione in vendita comunque a 298 euro.

Per finire poi con il top di gamma della campagna, quale è l’Apple iPhone Xr, in vendita nel periodo al prezzo finale di 638 euro. Per maggiori informazioni in merito, aprite le pagine seguenti.