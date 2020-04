Comet acquisisce nuovi utenti con il lancio di un volantino davvero invitante ed unico nel suo genere, proprio per l’essere in grado di offrire a tutti noi la possibilità di spendere poco e di godere di prodotti appartenenti alla fascia alta del mercato della telefonia mobile.

Gli acquisti, esattamente alla pari di ogni altra campagna promozionale del periodo, potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale. Non temete però, la consegna presso la vostra abitazione sarà sempre gratis, indipendentemente dalla cifra che avrete effettivamente speso.

Comet: il volantino dalle mille sorprese

I prodotti in promozione con il volantino Comet sono davvero incredibili, a partire proprio dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno degli smartphone più in voga dell’ultimo periodo, oggi acquistabile alla cifra di 269 euro, ovviamente in versione no brand con garanzia da esercitare direttamente con il rivenditore.

L’altro dispositivo da non perdere di vista è sicuramente l’Oppo Reno 2, in vendita a 449 euro, ed in grado di garantire prestazioni da top di gamma assoluto. Ultimo, ma non per importanza, segnaliamo lo Xiaomi Mi Note 10, dispositivo appartenenti alla fascia alta del mercato, proposto alla modica cifra di 499 euro.

Il volantino Comet lo potete sfogliare in ogni sua parte qui sotto, ricordate che gli acquisti possono essere completati solamente sul sito ufficiale, non nei punti vendita sparsi per il territorio, ma sopratutto che la spedizione è completamente gratuita indipendentemente dalla spesa effettuata.