Il volantino Expert riesce davvero a far sognare gli utenti lanciando una lunghissima serie di offerte e di sconti, ed allo stesso tempo riuscendo a garantire la consegna gratuita direttamente presso il domicilio dell’acquirente stesso.

Con l’obbligatoria chiusura dei punti vendita sparsi per il territorio, a causa della diffusione del virus nel mondo, gli utenti sono costretti a rifarsi all’e-commerce per cercare di risparmiare e per raggiungere i prodotti di tecnologia generale. Parlando di Expert, indipendentemente dalla tipologia di acquisto e dalla cifra spesa, ricordiamo la consegna essere sempre gratis.

Volantino Expert: queste sono le offerte del momento

I prodotti a disposizione dell’utente finale sono davvero tantissimi, partendo dalla fascia medio-bassa del mercato incrociamo Oppo A9 2020 in vendita a 199 euro, per arrivare sui quotatissimi Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Oppo Reno 2Z in vendita a 349 euro e Oppo Reno 2 disponibile a soli 449 euro.

Fornita anche la fascia alta della telefonia mobile, non mancano infatti i vari Galaxy S10 a 649 euro, Galaxy Note 10 a 699 euro, ma anche Huawei P30 Pro a 599 euro o tutti i nuovi modelli di Samsung Galaxy (recentemente commercializzati, i prezzi sono ancora molto vicini ai listini).

Il volantino Expert discusso nel nostro articolo è perfettamente fruibile da ogni consumatore sul territorio nazionale, basterà infatti collegarsi al sito ufficiale per completare tutti gli acquisti desiderati. Per ogni altra informazione o per scorrere nel dettaglio i vari prezzi, poco sotto abbiamo inserito tutte le pagine che compongono la campagna.