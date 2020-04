Comet sorprende le dirette concorrenti del mercato con una campagna promozionale davvero invitante, nonché ricca di occasioni da cogliere al volo, acquistando stando comodamente seduti sul divano di casa, riuscendo difatti a completare le compravendite solamente online sul sito ufficiale.

Nel periodo corrente, è bene ricordarlo, tutti i punti vendita sono chiusi al pubblico a causa del virus che sta impestando il mondo, di conseguenza l’unica via per raggiungere i prodotti di tecnologia è l’e-commerce. Con Comet la consegna è sempre gratuita indipendentemente dalla tipologia del dispositivo acquistato o dalla spesa effettiva.

Comet: il volantino regala sconti da non perdere

Il volantino Comet racchiude al proprio interno sconti davvero da non perdere, gli utenti ripartono dai top di gamma migliori del periodo, come Huawei Mate 30 Pro a 999 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 499 euro, Mi 9 in vendita alla cifra di 399 euro, passando anche per gli ottimi Huawei P30 Pro a 629 euro o l’incredibile Oppo Reno 2 a soli 449 euro.

Le migliori occasioni arrivano però scendendo di prezzo, non dimenticate nemmeno i vari Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, oppure l’ancora più economico Xiaomi Redmi Note 8T in vendita alla cifra finale di soli 179 euro.

Per conoscere da vicino una delle campagne promozionali più complete dell’ultimo periodo, valida solo ed esclusivamente sul sito ufficiale fino al 15 aprile, aprite immediatamente le pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio (ricordate che la spedizione è sempre gratis).