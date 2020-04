I musicisti che fanno affidamento sulla vendita dei biglietti per i concerti in questo periodo probabilmente sono fin troppo speranzosi. Gli spettacoli in tutto il mondo sono stati cancellati, lasciando le band e gli artisti senza possibili guadagni. Per fortuna, piattaforme come Bandcamp e SoundCloud hanno attenuato il colpo.

Soundcloud cerca di aiutare gli artisti a superare questo momento di difficoltà

SoundCoud consente ai musicisti di aggiungere un pulsante alle loro pagine del profilo che si collega a servizi come PayPal, Bandcamp e Patreon, in modo che i fan possano supportarli direttamente da lì. SoundCloud raccomanda agli artisti di tenere sempre i fan informati su quello che stanno facendo tramite i soldi che gli sono stati donati, dalla spesa fino alla produzione musicale. La funzione sarà disponibile a tempo indeterminato.

Il pulsante viene visualizzato in modo prominente in blu sopra la biografia dell’utente, quindi è improbabile che i fan possano non vederlo. Sopra il pulsante, alcuni testi chiariscono che questa iniziativa è destinata a sostenere coloro che affrontano le difficoltà durante la pandemia di coronavirus: “Il virus COVID-19 ha avuto un impatto sulla comunità creativa di tutto il mondo. Mostra supporto per i tuoi creator preferiti“. Questa strategia potrebbe essere efficace perché i fan non devono necessariamente acquistare musica per supportare le loro band o artisti preferiti. In altre parole, anche se possiedono già la musica dei loro idoli, possono comunque inviare il loro supporto. Speriamo che i musicisti possano sfruttare questa funzionalità per superare questi tempi difficili.