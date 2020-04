La passa a Vodafone in grado di far sognare gli utenti di tutta Italia prende il nome di Special 50 Digital Edition, rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato italiano, proprio per il prezzo finale di vendita pari a soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

Esattamente in linea con le solite promozioni operator attack, anche in questo caso il consumatore che la vorrà richiedere dovrà soddisfare determinati pre-requisiti, come ad esempio il possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore telefonico virtuale, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario.

L’attivazione è possibile direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, prevede la consegna gratuita presso il proprio domicilio, il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, sono da considerarsi esclusi vincoli contrattuali di durata et similae.

Passa a Vodafone: ecco cosa contiene l’offerta

La passa a Vodafone ad ogni modo nasconde al proprio interno un insieme di contenuti davvero incredibili, se confrontati con i soli 7 euro al mese richiesti da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In particolare ricordiamo che sarà possibile usufruire di 50 giga di traffico dati alla massima velocità del momento, comunque inferiore a 600Mbps in download, passando anche per minuti e SMS senza limiti da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

La richiesta potrà essere tuttavia presentata solo ed esclusivamente dai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (esclusi però Kena Mobile e ho.Mobile), il prezzo finale potrebbe variare tra 6,99 e 7 euro al mese.