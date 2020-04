Iliad: il sito propone 2 offerte di vecchia data a partire da 4 euro

Il percorso sviluppato da Iliad è uno dei più lineari in assoluto negli ultimi anni. Questo gestore è stato scaltro nell’acquisire tanti utenti in un momento molto florido per la concorrenza. E’ anche vero allo stesso tempo che tutti i gestori rivali hanno sottovalutato l’arrivo di questa nuova realtà, la quale si è poi affermata in maniera prepotente.

Sono tanti infatti gli utenti che l’azienda è riuscita a raccogliere, riuscendo addirittura ad accaparrarsi il quarto posto in classifica. Iliad infatti è in questo momento uno dei provider più desiderati da coloro che vogliono cambiare gestore, e a parlare sarebbero le offerte stesse. Al loro interno ci sono tanti contenuti e soprattutto costano davvero poco ogni mese per sempre.

Iliad, ecco altre due promozioni che si aggiungono alla solita Giga 50 e che includono il meglio

Tutti conoscono la Giga 50, promozione che al suo interno include tutti i contenuti migliori per soli 7,99 € al mese. Non è però solo questa la soluzione che Iliad offre a chi vuole entrare a far parte della famiglia. Sul sito ufficiale infatti sono ancora disponibili due offerte molto interessanti che tutti dovrebbero valutare.

Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 40, promozioni che al loro intero includono il meglio e che inoltre costano molto poco ogni mese. C’è un punto in comune tra le due offerte: entrambe infatti offrono minuti ed SMS senza limiti. La seconda però si differenzia visto che al suo interno gli utenti che la sottoscrivono possono trovare anche 40 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 € al mese e 6,99 € al mese.