Incredibilmente Amazon ha annunciato da oggi tutti potremo ascoltare gratis la musica in streaming del servizio Amazon Music, senza necessitare di abbonamenti o di un account Prime. Come già sperimentato su Youtube e Spotify, l’ascolto gratuito sarà garantito da interruzioni pubblicitarie tra un brano e l’altro.

La novità è stata annunciata in un comunicato ufficiale da Amazon Italia, specificando che l’ascolto free comporta tuttavia dei pre-requisiti che si dovranno rispettare. Nello specifico, l’offerta sarà attivabile esclusivamente da:

tutti i clienti che ancora non hanno mai attivato un abbonamento ad Amazon Prime;

tutti i clienti che non hanno mai disposto di un abbonamento ad Amazon Music Unlimited.

Amazon Music batte Spotify: arriva finalmente la musica Gratis per tutti

Le librerie musicali in streaming su Music ovviamente non saranno ricche quanto il bouquet di canzoni vecchi e nuove a pagamento con la versione Unlimited. Ad ogni modo, grazie a questa apertura del colosso guidato da Bezos, i nuovi utenti possono ascoltare gratuitamente le migliori playlist e le migliaia di stazioni radio presenti nella piattaforma.

In più, Amazon Music è disponibile su tutti i dispositivi della famiglia, inclusi i device per la casa Echo, Fire TV e tutti gli altri compatibili con l’assistente Alexa. Su questi ultimi sarà possibile sfruttare anche l’integrazione vocale per chiedere la riproduzione di musica all’assistente. In aggiunta, Amazon Music è anche disponibile su browser web e tramite app Android e iOS.

La conquista è grande ma riteniamo che Amazon Music, per allinearsi a uno Spotify che nella versione gratuita consente di ascoltare canzoni e album di ampia scelta, dovrà offrire qualcosa di più del semplice ascolto di playlist preformattate e della radio.