Come ogni inizio del mese Sony ha divulgato i giochi gratuiti riservati agli abbonati al servizio PlayStation Plus, i quali potranno scaricarli dal 6 aprile al 4 maggio 2020. Per la gioia di alcuni fan della serie, avremo a disposizione Uncharted 4: Fine di un Ladro e il super gioco motoristico DiRT Rally 2.0. Due titoli che hanno fatto la storia di PS4 che ora tornano gratis per voi.

Dopo un marzo all’insegna del revival di un titolo molto amato come Shadow of the Colossus, il capolavoro di Fumito Ueda pubblicato su PS2 e rimasterizzato per l’occasione, e dopo esserci divertiti con Sonic Forces per festeggiare il 25° anniversario del porcospino blu, ecco la lista dei nuovi giochi gratis nel mese di aprile.

Playstation: correte sullo store, questi giochi sono quasi in regalo

Uncharted 4: Fine di un Ladro è stato l’ultimo capitolo della saga con protagonista l’avventuriero Nathan Drake. La fortunata serie iniziata nel 2007 è stata sviluppata da Naughty Dog, che ebbe il merito di azzeccare una solida componente narrativa a un gameplay dinamico in cui non manca nulla.

Ma siamo sicuri che gli appassionati di motori troveranno in DiRT Rally 2.0 un ottimo passatempo in quarantena, poiché quando il gioco è uscito è stato salutato dalla critica come la miglior simulazione di rally dell’attuale generazione di console. Edito da Codemasters, questo titolo è perfetto per i giocatori più esigenti che da una simulazione di corse vogliono la massima fedeltà alla guida reale.

Nella modalità carriera si può partire dal basso e dominare i vertici del rally internazionale, mentre al completamento di alcuni eventi, gli assi del volante potranno acquistare nuovi bolidi a scelta tra 50 modelli.