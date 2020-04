A partire dallo scorso 1° aprile 2020 l’operatore Fastweb ha iniziato a proporre una nuova offerta attivabile esclusivamente online. L’offerta include anche il servizio PlayStation Plus per 12 mesi.

La promozione è disponibile, per il momento, fino al prossimo 7 aprile 2020, salvo proroghe. Vi ricordo che il servizio PlayStation Plus offre 2 giochi PS4 da scaricare ogni mese, senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Casa con PlayStation Plus per 12 mesi a 25.95 euro al mese

La promozione in questione prevede, al prezzo di 25.95 euro al mese, uno sconto di 4 euro ogni mese a tempo indeterminato sul costo standard della promozione online, aggiuntivi rispetto ai 5 euro di sconto sull’offerta standard, a 34.95 euro al mese. Una volta attivata la promozione sul sito ufficiale dell’operatore, per attivare l’abbonamento al servizio PlayStation Plus di 12 mesi, sarà necessario attendere le credenziali di accesso all’area clienti MyFastweb.

In seguito sarà anche necessario recuperare il codice sconto di 12 cifre entro 30 giorni dall’attivazione del servizio ed accedere al PlayStation Store della propria PS4 o dal sito. A questo punto basterà selezionare la voce “riscatta codici” ed inserire il codice sconto recuperato in MyFastweb. L’offerta di rete fissa prevede internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gbps, chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta.

Le chiamate includono anche i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate inclusi nel prezzo, e il modem Wi-Fi FASTGate senza costi aggiuntivi. I clienti che lo vorranno, potranno anche aggiungere 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali al prezzo di 5 euro in più al mese. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.