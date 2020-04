Apple Store: negli Stati Uniti rimarranno chiusi fino all’inizio di maggio

Gli abitanti degli Stati Uniti, non possono aspettarsi che l’Apple Store più vicino a casa loro riaprirà presto. In un promemoria ottenuto da Bloomberg, L’SVP di Apple Deirdre O’Brien ha dichiarato ai dipendenti che i suoi negozi al dettaglio rimarranno chiusi fino all’inizio di maggio a causa dell’epidemia di Coronavirus. Le procedure di lavoro da casa dell’azienda resteranno valide anche per tutti i suoi uffici.

Apple Store: chi ha lasciato il proprio smartphone o iPad all’interno dello Store per una riparazione dovrà aspettare

Apple ha chiuso tutti i suoi negozi al di fuori della Cina a marzo, poco dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva ufficialmente dichiarato COVID-19 una pandemia. Il piano originale di Apple era di riaprire il 27 marzo. Il piano si è arenato fino a quando la società non ha pubblicato un messaggio sul suo sito Web il quale diceva ai clienti che i suoi negozi rimarranno chiusi “fino a nuovo avviso”. In una precedente nota interna di O’Brien, si legge di una comunicazione ai membri dello staff: “Apple potrebbe iniziare a riaprire i negozi all’inizio di aprile“, ma ciò non sarà ancora possibile.