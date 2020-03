Definendo l’epidemia di coronavirus un “evento senza precedenti”, il CEO di Apple Tim Cook sta incoraggiando i dipendenti di diversi uffici globali a “sentirsi liberi di lavorare in remoto se il lavoro lo consente“, dal 9 al 13 marzo, riferisce Bloomberg .

Cook ha inviato un promemoria ai dipendenti che amplia le precedenti disposizioni sul lavoro da casa di Apple per alcuni lavoratori Apple in California e nell’area di Seattle. Nella nota ha affermato che la società “sta compiendo uno sforzo notevole per ridurre la densità umana di contagi“. La politica di lavoro a distanza si applicherà agli uffici posizionati in “aree con la maggiore densità di infezioni“.

Il coronavirus non blocca solo i lavoratori Apple negli Stati Uniti

Oltre a Seattle, l’elenco comprende gli uffici aziendali di Apple nelle aree della California di Santa Clara Valley e Elk Grove, nonché uffici in Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Svizzera e Regno Unito.

I lavoratori orari degli uffici Apple interessati in tutto il mondo “continueranno a ricevere retribuzioni in linea con le normali attività commerciali“, afferma la nota.

Il mese scorso, Apple ha temporaneamente chiuso tutti i suoi negozi al dettaglio in Cina a causa dell’epidemia di coronavirus (alcuni sono già stati riaperti) e la società ha limitato i viaggi dei dipendenti nelle aree più colpite, tra cui Cina, Italia e Corea del Sud.

Apple ha dichiarato agli investitori in una nota del 17 febbraio che, a causa dell’impatto del coronavirus, la società non si aspettava di rispettare la propria guida ai ricavi per il secondo trimestre. Ha avvertito che “la fornitura mondiale di iPhone sarà temporaneamente limitata“.