YouTube introdurrà presto due nuove funzionalità: quella di Bedtime Reminder, ovvero dei promemoria che ricorderanno agli utenti di non guardare video a lungo di notte, e quella di Shorts, che sembra trattarsi di una nuova modalità che permetterà agli utenti di creare brevi video in stile TikTok. A scoprire queste due nuove funzionalità sono stati i ragazzi di XDA-Developers, che effettuando lo smontaggio del file APK della versione 15.13.33 dell’app di YouTube per dispositivi Android, hanno individuato stringhe di codice che sembrano suggerire l’imminente debutto delle novità sopra elencate.

Tra promemoria e video in stile TikTok, ecco le novità che debutteranno a breve su YouTube

Partiamo dai “promemoria prima di andare a dormire“. Questa funzionalità permetterà, anzitutto, di stabilire l’orario in cui si è soliti andare a dormire, per poi ricevere delle notifiche che avviseranno l’utente che è giunto il momento di andare a letto, qualora si stesse ancora guardando un video su YouTube. Sarà anche disponibile un’opzione consentirà all’utente di rinviare il promemoria fino a quando non il video corrente non sarà terminato. Questa funzionalità rientra negli strumenti messi a disposizione da Google per promuovere il benessere digitale.

Nel codice sono state rilevate anche diverse stringhe che accennano ad una funzione chiamata Shorts, anche se non rivelano molte informazioni a riguardo. Stando a quanto riferito dal portale online The Information, questa funzionalità consentirà agli utenti di creare e caricare su YouTube dei brevi video in stile TikTok e permetterà loro di utilizzare la libreria musicale concessa in licenza dal colosso di Mountain View. Le stringhe fanno riferimento ad alcune delle funzionalità che Shorts offrirà, come quella del controllo della velocità (lento, normale, veloce, molto lento, molto veloce), quella di upload dalla galleria e quella di creazione di un video.

Al momento, tuttavia, non si hanno informazioni circa i tempi di rilascio di Shorts e dei promemoria notturni. Noi, come al solito, saremo qui pronti ad aggiornarvi.