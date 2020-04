Purtroppo quello che in molti temevano sta accadendo e in questi minuti Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano correttamente tanto che è impossibile scaricare immagini, video e audio. Il problema con tutta probabilità è derivato dal sovraccarico dei server che in questi giorni stanno vivendo un vero e proprio stress dovuto dall’aumento incontrollato dell’utilizzo di tali servizi.

I tecnici sarebbero già a lavoro per risolvere il problema in tempi brevi anche se si attende la riduzione del traffico generato dagli utenti per tornare alla normalità. Questo down mostra come i vari servizi siano gestiti da server centralizzati sotto controllo proprio di Facebook.

Whatsapp, Instagram e Facebook: down immagini, video e audio

Il sovraccarico avrebbe causato proprio il down di Whatsapp, Instagram e Facebook rallentando l’invio di immagini, video e audio. Le chat invece sembrano funzionare correttamente e non avere problemi.

Sarà necessario attendere qualche ora per vedere i problemi risolti. Il problema secondo molti siti web che monitorano il down non interesserebbe solo l’Italia ma anche il resto dell’Europa. Il consiglio è quello di utilizzare chat come Telegram nell’attesa che il problema venga risolto dai tecnici.