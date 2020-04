Tanti sconti attendono gli utenti che vorranno avvicinarsi al volantino Unieuro ed a tutti i punti vendita sparsi per il territorio, nella speranza di riuscire a risparmiare il più possibile, andando nel contempo ad acquistare gli ultimi prodotti di tecnologia generale.

Fino a Pasqua 2020 molto probabilmente i punti vendita fisici saranno chiusi al pubblico, di conseguenza tutti gli acquisti dovranno necessariamente essere completati sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, il quale dovrebbe anche garantire la spedizione gratuita presso il vostro domicilio (indipendentemente dallo scontrino).

Per tutti i codici sconto Amazon e per ricevere le ultime incredibili offerte, confermate l’ISCRIZIONE GRATUITA al nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: questi sono i prezzi del momento

Il prezzo migliore del momento per quanto riguarda il mondo degli smartphone, è sicuramente rappresentato dallo Huawei P40 Lite, attualmente in vendita alla cifra di 299 euro, ma con annessa una sorpresa da non lasciarsi sfuggire. Dopo aver completato l’acquisto basterà registrarlo sul sito ufficiale per ricevere a titolo gratuito le nuove Huawei Freebuds 3, il cui valore commerciale si aggira addirittura attorno a 139 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte relative al mondo del gaming, con la PlayStation 4 da 500GB in vendita a 269 euro, passando anche su una delle action camere più desiderate di sempre, la GoPro Hero 8 acquistabile alla cifra finale di 379 euro.

Per maggiori informazioni su un volantino Unieuro comunque davvero ottimo, pieno di prezzi bassi su svariate categorie merceologiche, e con la possibilità di ricevere i prodotti gratis presso il domicilio, aprite le pagine che trovate nel nostro articolo.