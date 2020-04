Trony continua a lanciare ottime campagne promozionali cercando di superare le paure e le offerte delle dirette rivali, l’ultimo volantino propone all’utente la possibilità di ricevere la merce direttamente presso la propria abitazione, senza dover minimamente rinunciare agli sconti.

In un periodo storico difficile quanto il corrente, è chiaro che l’attenzione al risparmio è posta ai massimi livelli da parte di ognuno di noi, per questo motivo risulta essere molto importante cercare di scovare le migliori offerte, atte proprio ad invogliare ugualmente la spesa finale. Il volantino Trony attivo promette prezzi bassi per tutti gli utenti, senza doversi minimamente recare in negozio, con ricezione della merce presso il proprio domicilio.

Volantino Trony: le offerte sono davvero incredibili

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, una delle migliori occasioni da cogliere al volo, soprattutto per gli utenti che vogliono mettere le mani su un modello di ultima generazione, quale è ad esempio lo Huawei P40 Lite. Attualmente lo si può acquistare alla modica cifra di 299 euro ed allo stesso tempo ricevere gratuitamente le cuffiette Huawei FreeBuds 3 (dopo aver registrato l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda).

In alternativa gli altri prezzi tra cui scegliere parlano di Galaxy A51 a 349 euro, iPhone 11 in vendita a 799 euro, per finire anche sui nuovissimi Galaxy S20, disponibili a partire da 929 euro.

Tutti gli acquisti, come ampiamente indicato in precedenza, dovranno essere completati esclusivamente online, non in negozio.