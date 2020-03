Il volantino Expert non perdona le dirette concorrenti del mercato proponendosi come più valida alternativa alle ultime campagne promozionali di Unieuro e MediaWorld, riuscendo infatti a lanciare ottimi prezzi bassi tra cui gli utenti potranno effettivamente scegliere per risparmiare al massimo.

Tutti gli sconti che andremo a raccontarvi potranno essere completati solo ed esclusivamente online sul sito ufficiale, segnaliamo che non esiste al giorno d’oggi la possibilità di recarsi personalmente in negozio, data la chiusura ufficiale a causa della diffusione del virus. Ad ogni modo la consegna è gratuita su ogni ordine, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le migliori offerte in circolazione, ISCRIVENDOVI subito al canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato.

Volantino Expert: questi sono i prezzi da non lasciarsi sfuggire

I prezzi migliori del volantino Expert partono prima di tutti dagli smartphone top di gamma, soluzioni a cui ognuno di noi vorrebbe effettivamente avvicinarsi, ma che troppe volte sono inarrivabili a causa delle richieste particolarmente elevate. Oggi sarà possibile acquistare un Galaxy S20+ a 1029 euro, oppure “limitarsi” ad un ottimo Xiaomi Mi Note 10 in vendita alla modica cifra di 599 euro.

Scendendo leggermente di prezzo l’utente potrà appoggiarsi sui vari Oppo Reno 2 proposto a 459 euro, passando addirittura per i P30 lite New Edition a 299 euro, Oppo Reno 2Z in vendita a 299 euro, per finire con uno Xiaomi Redmi 8 proposto a 179 euro.

Scoprite tutti gli altri sconti del volantino Expert, aprendo nel breve periodo questo link diretto al sito ufficiale del rivenditore di elettronica.