In questa primavera, l’obiettivo di Iliad è quello di consolidare il suo successo in Italia. Il gestore di telefonia francese ha già raggiunto la quota di cinque milioni di SIM ed ora si prepara a rilasciare importanti sorprese per gli utenti, a partire dal rilascio delle reti 5G.

Iliad, gli utenti chiedono a gran voce la possibilità di cambiare tariffa

Nei primi due anni di attività, Iliad è riuscita a fidelizzare parte del suo pubblico. Non vi è alcun dubbio, inoltre, che le offerte low cost siano riuscite ad attirare una parte consistente di persone. Al netto dei costi bassi, però, specie nel recente passato non sono mancate le polemiche.

Una delle particolarità di Iliad è la netta corrispondenza che si instaura tra una ricaricabile ed un profilo telefonico. Da ciò ne consegue una particolare anomalia. Tutti coloro che hanno sottoscritto le promozioni Giga 30 o Giga 40 nei mesi precedenti, oggi non possono accedere alla tariffa Giga 50.

Anche se Iliad, nei primi giorni di attività aveva promesso un servizio per il cambio tariffa, allo stato attuale tale promessa ancora non è stata mantenuta. L’unica possibilità per cambiare promozione è attivare una nuova scheda SIM con annesso nuovo numero di telefono.

Non c’è quindi da sorprendersi se ultimamente la pagina sociale della compagnia transalpina è stata bombardata di richieste per il cambio tariffa. Ad oggi non arrivano conferme a riguardo, ma stando alle risposte tramite le stesse pagine social degli operatori il servizio potrebbe arrivare per tutti entro la fine della prossima estate.