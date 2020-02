Iliad: giga a volontà e minuti ed SMS senza fine, ecco le due promo

Il mondo di Iliad è sicuramente una soluzione che in molti non si aspettavano potesse arrivare ad essere così incisiva nel mondo della telefonia. Quando il nuovo colosso proveniente dalla Francia è arrivato in Italia, anche gli altri gestori lo hanno sottovalutato. Questo è stato un vero e proprio sbaglio, dal momento che adesso Iliad occupa la quarta posizione in assoluto nel mondo della telefonia mobile.

Inoltre tantissimi utenti derivano proprio dei grandi gestori che credevano di non essere minimamente sfiorati da questa nuova realtà. Ora come ora però bisogna assolutamente difendersi visto che le grandi aziende stanno provando a riprendersi gli utenti scappati via. Proprio per questo motivo Iliad ci tiene a puntualizzare che sul sito ufficiale due delle sue vecchie promozioni sono ancora disponibili con tutti i contenuti.

Iliad, ecco le due promozioni che potete trovare solo sul sito ufficiale con tutto incluso a pochi euro

Non è un caso che Iliad occupi al giorno d’oggi una posizione così di spicco all’interno del panorama telefonico mobile. Le sue offerte sono state tra le migliori negli ultimi due anni, e a quanto pare due di queste sarebbero ancora disponibili sul sito ufficiale. La prima è la Solo Voce, la quale al suo interno include pochi contenuti ma per soli 4,99 € al mese per sempre. Ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti, senza neanche un solo giga per internet. Segue poi la Giga 40, soluzione che include oltre a minuti ed SMS illimitati, anche 40GB di traffico dati per navigare sul web. Il prezzo è di 6,99 € al mese.