Gli smartphone hanno un ruolo molto importante nella società di oggi e grazie a questi dispositivi i consumatori possono effettuare innumerevoli operazioni. Per sfruttare al meglio un dispositivo è necessario una connessione Internet veloce e con una buona copertura, proprio per questo motivo i consumatori prima di attivare una tariffa telefonica valutano ogni dettaglio per effettuare la scelta migliore.

Possedere la migliore copertura è l’obbiettivo di gran parte dei consumatori e per possederla è necessario valutare più gestori telefonici per scoprire i servizi capaci di garantire. Ad interessarsi a questo aspetto è OpenSignal, la nota società indipendente nota per le sue analisi sulla rete mobile.

Copertura: ecco il migliore gestore telefonico in questo campo

OpenSignal per la sua analisi ha deciso di prendere in considerazione i quattro gestori telefonici principali, sul mercato ormai da tantissimi anni: Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia. Inoltre, ha preso in considerazione i seguenti fattori: Velocità di download, Velocità di upload, latenza e fornitura 4G.

Secondo i risultati al primo posto troviamo il gestore telefonico blu con pochi punti di differenza di Vodafone. Queste analisi, però, si riferiscono ai dati raccolti nel primo semestre del 2019 e, dunque, i risultati attuali potrebbero essere diversi visto l’impegno costante dei gestori telefonici nel migliorare il proprio servizio.

Secondo alcune notizie, infatti, potrebbe essere cambiata qualcosa in seguito all’unione di Wind Tre visto la recente assegnazione di rete “Top Quality”. A confermare questa notizia è la società Umlaut comunicando che l’unione dei due gestori ha dato vita al network mobile più grande d’Italia.