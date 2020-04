Sono ancora molti, purtroppo, gli Italiani che, tutt’oggi, abitano in determinate zone in cui la fibra ottica a 100, 200, 500 e 1000 mega non è ancora arrivate. In Italia, infatti, sono ancora molteplici i comuni scoperti che attendono il cablaggio da parte degli operatori telefonici. Fortunatamente, però, Tim, Wind Tre e Vodafone offrono delle soluzioni all’avanguardia permettono di trasformare la rete mobile 4G in rete WiFi, raggiungendo quindi velocità molto più elevate rispetto a quelle offerte dalla classica ADSL. Scopriamo quindi di seguito tutte le soluzioni.

Router Portatili: ecco le soluzioni “saponetta” offerte da Tim, Wind Tre e Vodafone in assenza di Fibra Ottica

Tim

Per colmare l’assenza della fibra ottica nei comuni non ancora cablati, Tim offre due soluzioni all’avanguardia che permettono di navigare da casa, con il proprio computer, partendo da prezzi veramente piccoli. Le offerte sono le seguenti:

Supergiga 50GB: la seguente offerta propone ben 50 GB di internet in 4G al costo mensile di 13,99 euro. L’offerta gode della qualità della Rete TIM ed è utilizzabile attraverso Hotspot;

la seguente offerta propone ben 50 GB di internet in 4G al costo mensile di 13,99 euro. L’offerta gode della qualità della Rete TIM ed è utilizzabile attraverso Hotspot; Internet 100 GB: la seguente tariffa offre 100 GB di internet in 4G al costo di 49,99 euro una tantum per un periodo di 6 mesi. L’offerta gode della qualità della Rete TIM ed è utilizzabile attraverso Hotspot.

Entrambe le offerte possono essere attivate su una qualsiasi SIM dati di Tim che, successivamente, può essere inserita nel router portatile offerto dall’operatore al costo di 79,99 euro. Si applica inoltre uno sconto di 50 euro se il router portatile viene acquistato insieme ad una delle offerte sopra citate.

Wind Tre

Wind Tre, definita Top Quality Network, offre una soluzione all’avanguardia con router portatile incluso. Ecco i dettagli:

Cube Large: la seguente tariffa, attivabile al piccolo costo di soli 12,99 euro al mese, offre 100 GB di internet in 4G. Nel costo mensile è incluso anche il router portatile WebCube 4G+ con il quale è possibile trasformare la rete 4G in WiFi per tutti i dispositivi della casa.

Vodafone

Nel caso di Vodafone, anche l’operatore rosso offre una soluzione per tutti gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica. Attivando l’offerta “Total Giga Digital” al costo di 10 euro mensili, gli utenti riceveranno 30 giga al mese in 4G da sfruttate in Hotspot. La seguente tariffa comprende inoltre, al costo di 1 euro una tantum, il router portatile “Mobile WiFi” che permette di trasformare la rete 4G in rete WiFi, permettendo di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente