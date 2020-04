Come ben sappiamo una componente fondamentale delle nostre postazioni, indipendentemente che esse siano da lavoro o da gaming, è il monitor, il quale ha il gravoso compito di dare vita a ciò che elabora il nostro PC.

Come se non bastasse oltre a dover produrre immagini nitide, i monitor moderni hanno anche l’obbligo di dover tutelare la vista degli utenti, necessitando quindi di dotarsi anche di tecnologie apposite per tutelare gli occhi, le quali ora sono un must presente in tutte le tipologie di monitor.

Ecco il nuovo F27T85 di Samsung

Samsung ha deciso di aggiungere una nuova freccia all’arco degli utenti, presentando il nuovo F27T85, un monitor ottimo per il lavoro, con diagonale di 27” e una risoluzione QHD, in grado di offrire una visione molto nitida e chiara, oltre che creato appositamente per tutelare la vostra vista.

Il pannello articola la sua diagonale in un form factor di 16:9 e una risoluzione di 2560×1440, riuscendo ad offrire un refresh rate di 75Hz, una luminosità di picco di 350nits con contrasto tipico di 1000:1 e un angolo di visione pari a 178 gradi.

Il pezzo forte del display sono le tecnologie montate a bordo per tutelare la vista e garantire un’immagine fluida e priva di fastidiosi sfarfallii, infatti F27T85 supporta AMD FreeSync e FlickerFree, che gli consento di adattarsi a frame rate variabili ed eliminare scatti durante le riproduzioni video.

Per tutelare la vostra vista, Samsung ha dotato il monitor della tecnologia Eye Saver Mode, la quale con un click consente all’utente di ridurre le emissioni di luce blu, che col tempo sono dannose per la vista.

Restando in tema tecnologie montate a bordo, per quanto riguarda i consumi, Samsung ha implementato Eco Saving Plus e Smart Eco Saving, in grado di ridurre i consumi di un 10% attraverso la regolazione della luminosità delle zone nere e del guadagno sRGB.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto il necessario di cui abbiamo bsiogno, una porta DisplayPort 1.2, un ingresso HDMI 1.4, un jack da 3,5mm ed infine 3 porte USB, di cui due porte 2.0 e una 3.0.

Ancora nulla si sa riguardo il prezzo di vendita del monitor, bisognerà attendere l’inserimento del prodotto al’interno dei vari listini.