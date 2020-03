Il monitor come ben sappiamo svolge il gravoso ruolo di dare vita a quanto elaborato dal nostro PC, dovendo quindi garantire un’immagine fedele, nitida e contrastata.

Ovviamente in campo gaming oltre ad una fedeltà d’immagine elevata, è necessario abbinare una fluidità costante e stabile, in modo da non appesantire la vista.

LG con il suo nuovo UltraGear 27GN750, cerca di dare agli utenti un monitor in grado di offrire una fluidità ineccepibile ad un prezzo contenuto.

Specifiche da gaming

Il monitor si articola in un pannello IPS piatto da 27 pollici e risoluzione FullHD, con una luminosità massima attestata a 320nits.

Da questo si deduce che il monitor è compatibile con HDR certificato VESA, seppur quello basic, una necessità per non far innalzare troppo il prezzo.

A ciò si affiancano, un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms, i quali accompagnati dalla certificazione G-Sync, permettono una riproduzione di immagini fluide anche a frame rate variabili.

Per quanto riguarda la gamma cromatica, LG dichiara che il monitor è in grado di coprire il 99% della gamma sRGB.

Per ciò che concerne il lato connettività, il monitor è dotato di una porta DisplayPort, due ingressi HDMI, tre ingressi USB 3.0, di cui uno in alto e due in basso, e un ingresso cuffie.

Questo monitor raccoglie tutto ciò che è necessario per un’esperienza di gioco gradevole e fluida, senza infamia e senza lode, cosa che in virtù di un prezzo contenuto, diventa l’obbiettivo massimo raggiungibile.

Il monitor è già disponibile ad un prezzo di listino di circa 399 dollari.