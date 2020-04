In questi momenti in cui il Coronavirus (virus pandemico ad alta diffusione) ci costringe a passare la maggior parte del tempo in quarantena, distanti gli uni dagli altri, il miglior modo per sentirsi meno soli è guardando film e serie tv in streaming.

Netflix: quanto inquinano Birdbox, Stranger Things e Murder Mistery

Questo passatempo purtroppo però grava molto sull’ambiente in quanto vi è un elevato consumo di elettricità che si trasforma in emissioni di anidride carbonica (Co2). Anche per questo, Netflix ha ridotto la qualità dei suoi video così da non sovraccaricare la rete. Questa è particolarmente in sovraccarico in un periodo così problematico.

In una ricerca dal titolo “Netflix e… Covid-19: L’impatto ambientale dei tuoi programmi preferiti”, è emerso che le visioni della serie “Birdbox”, con protagonista Sandra Bullock, equivale a un viaggio di quasi 147 milioni di miglia. Circa la strada per andare da Londra a Istanbul e ritorno per più di 38mila volte.