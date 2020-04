La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente diffuso la prima immagine di presentazione della seconda stagione di Locke & Key, serie che la piattaforma ha lanciato nel mese di febbraio.

Il colosso ha infatti pubblicato un post con una nuova immagine, scatenando gli appassionati in tutto il web. Insieme all’immagine la piattaforma ha rivelato che la seconda stagione arriverà a breve. Ecco i dettagli.

Netflix pubblica una prima immagine di Locke & Key 2

La prima stagione di Locke & Key è stata distribuita sulla piattaforma, come anticipato precedentemente, nel mese di febbraio. Ecco la storia che viene trattata: “La Keyhouse non è solo una casa, è molto di più: custodisce segreti e chiavi magiche. La famiglia Locke voleva iniziare lì dentro una nuova vita, invece ha trovato solo nuovi misteri da risolvere“.

Si tratta di una serie TV tratta dal fumetto di Joe Hill, con Jackson Robert Scott, arriverà presto sulla piattaforma. Ecco la nuova sinossi: “Locke & Key racconta la storia di Tyler, Kinsey e Bode Locker, fratelli che si spostano a Lovecraft, Massachussets, dopo l’assassinio di loro padre. La magione in cui vivono insieme alla madre è piena di porte magiche in grado di trasformare chi le attraversa“.

Gli showrunner e produttori esecutivi Carlton Cuse e Meredith Averill hanno dichiarato: “Siamo molto emozionati all’idea di continuare il viaggio di Locke & Key insieme a tutti i nostri meravigliosi collaboratori“. Al momento non è ancora stata fissata una data per il lancio, o per lo meno non è stata comunicata. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, nel frattempo godiamoci gli arrivi dei primi giorni del mese di aprile 2020.