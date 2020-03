Sono molte le novità attese in questa stagione primaverile dagli utenti di TIM. Da pochi giorni – una settimana per la precisione – il gestore italiano ha mostrato al pubblico la prima importante sorpresa. Ancora una volta, oltre alle offerte legate al mondo della telefonia, TIM dimostra di essere sempre più legata al settore dell’intrattenimento televisivo.

TIM, arriva Disney+ e c’è un’offerta speciale per tutti gli abbonati

Da tempo vi stiamo parlando della crescita costante del servizio TIMvision. La piattaforma streaming di TIM con film e serie tv è diventata un punto di riferimento per gli abbonati ed anche una rivale molto accreditata per avversari di grande rilievo come Netflix o Amazon Prime Video.

Ebbene, dopo le indiscrezioni delle passate settimane, è arrivata una rilevante novità per TIMvision. Grazie ad uno speciale accordo commerciale raggiunto con il gruppo Disney, tutti gli abbonati di TIM con attivo un TIMvision Box potranno accedere al servizio Disney+. L’applicazione, disponibile in Italia, dallo scorso 24 Marzo, si aggiunge ad altre piattaforme già disponibili su TIMvision come DAZN o NOW Tv.

Oltre alla disponibilità dell’app sulla piattaforma streaming, ciò che più interessa gli utenti di TIM è però l’offerta commerciale legata proprio a Disney+. Grazie alla partnership tra le due compagnie, tutti coloro che hanno già un piano di visione con TIMvision possono attivare un account Disney+ al costo scontato di 3 euro al mese anziché 5,99 euro ogni trenta giorni. Inoltre, attivando nei prossimi giorni un profilo su Disney+, i primi tre mesi saranno disponibili a costo zero.

Ricordiamo che è possibile attivare un regolare piano di visione a Disney+ al costo di 6,99 euro cliccando su questo link.