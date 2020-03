L’azienda cinese Vivo ha da poco presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone appartenete alla fascia premium del mercato, cioè il nuovo Vivo S6 5G. Questo dispositivo monta un processore molto prestante e supporta ovviamente le reti di quinta generazione.

Ecco il nuovo top di gamma con supporto al 5G di Vivo

Il nuovo dispositivo dell’azienda si caratterizza per una grande cura del design e del comparto fotografico. Quest’ultimo è infatti costituito da quattro fotocamere posteriori poste in una zona circolare al centro della backcover. Abbiamo nello specifico un sensore primario da 48 megapixel accompagnato da un grandangolo da 8 megapixel e due ulteriori fotocamere da 2 megapixel.

Frontalmente abbiamo invece un design più classico caratterizzato dalla presenza di un display con notch a goccia. Il pannello, in particolare, è un AMOLED con supporto HDR10+ da 6.44 pollici in risoluzione FullHD+. Come già accennato, le prestazioni del nuovo Vivo S6 5G sono al top grazie alla presenza del processore di casa Samsung, cioè l’Exynos 980, che garantisce il supporto alla nuova connettività 5G sia in modalità Standalone sia in modalità Non-Standalone.

Sono poi presenti diverse tecnologie che migliorano e favoriscono le prestazioni generali del terminale, anche durante le sessioni di gaming. Tra queste, ci sono: Game Turbo, CPU Turbo, AI Turbo, Cooling Turbo e Net Turbo. La batteria ha invece una capienza di 4500 mAh ma con supporto alla ricarica rapida da 18W. Chiudono il cerchio il jack audio da 3.5 mm, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 e 8 GB di RAM LPDDR4X.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo fiore all’occhiello di Vivo sarà disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Gradient Purple-Blue e Light Blue ad un prezzo di circa 345€ con 8/128 GB e a circa 385€ con 8/256 GB.