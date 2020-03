Dopo aver annunciato ufficialmente lo scorso novembre il suo ultimo top di gamma della serie S, l’azienda cinese Vivo è ormai pronta a svelare il suo nuovo device appartenente alla fascia top del mercato. Stiamo parlando del prossimo Vivo S6 5G e, secondo gli ultimi rumors, arriverà in veste ufficiale sul mercato il prossimo 31 marzo.

Vivo S6 5G in arrivo a breve sul mercato

Nel corso dei prossimi giorni verranno presentati sul mercato mobile numerosi smartphone di fascia alta con supporto alle nuove reti di quinta generazione. Sappiamo ad esempio che Honor svelerà il suo smartphone Honor 30S il prossimo 30 marzo e sappiamo che Xiaomi annuncerà il nuovo Redmi K30 Pro il 24 marzo.

Come già accennato, però, in questo mese anche l’azienda cinese Vivo terrà un evento di presentazione ufficiale. nello specifico, l’evento si terrà il prossimo 31 marzo e qui farà il suo debutto ufficiale il nuovo top di gamma Vivo S6 5G. Come suggerito dal nome, ci sarà ovviamente il supporto alle reti 5G, mentre per quanto riguarda il processore si parla della possibile presenza del processore di casa Samsung, ovvero il SoC Exynos 980. Abbiamo già avuto modo di vedere questo SoC del colosso sudcoreano a bordo di smartphone a marxhio Vivo, come gli ultimi Vivo X30 e Vivo X30 Pro.

Dal punto di vista del design, alcune immagini teaser ufficiali ci hanno svelato la presenza su questo nuovo smartphone di un ampio display con un doppio foro sul lato destro del pannello. Per ora non conosciamo il possibile prezzo di vendita, ma immaginiamo che possa aggirarsi fra 260€ e 320€ al cambio attuale.